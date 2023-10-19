В микрорайоне Левобережном полицейские поймали с поличным пару закладчиков

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Мужчина и женщина около полугода распространяли наркотики в Туле.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области пресекли преступную деятельность двоих жителей областного центра. 27-летняя женщина и 29-летний мужчина подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

По предварительной информации, парочка оставляла закладки на территории Тулы. Этим они промышляли полгода. Молодых людей задержали на улице Восточной в микрорайоне Левобережном в момент совершения преступления. В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у них 50 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон.

Выяснилось, что молодые люди снимали квартиру в мкр-не Левобережном, где занимались расфасовкой мелких и крупных партий.

При проведении обыска у них нашли более 100 подготовленных к сбыту свертков с различными веществами, а также полимерные пакеты с содержимым белого цвета, общей массой более 300 граммов, весы и большое количество упаковочного материала.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, пара призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Закладчикам грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.