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В Тульской области появился бурый медведь
Фото минприроды Тульской области.

В Тульской области появился бурый медведь

Отметим, что он занесен в Красную книгу.

13 октября в Белевском районе на подкормочной площадке фотоловушка зафиксировала бурого медведя. Об этом сообщает минприроды Тульской области.

На сегодняшний день в нашем регионе бурый медведь занесен в Красную книгу и по данным Государственного мониторинга до апреля 2023 года данный вид на территории Тульской области отмечен не был.

— Минприроды региона проводит мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов, результаты которых привели к появлению данного краснокнижного вида на территории Тульской области, — добавили в ведомстве.

Средой обитания бурого медведя являются лесные массивы, в которых он ведет одиночный образ жизни. Основной пик активности животного приходится на утро и вечер.

Данный вид является всеядным, в рацион входит растительная (ягоды, орехи, корни, стебли трав) и животная пища (насекомые, ящерицы, лягушки, грызуны, рыба). Ранней весной медведи охотятся на копытных животных.

В случае необходимости животное развивает скорость до 50 км/ч и хорошо плавает. Для жизни медведей характерна сезонная цикличность, которая выражается в зимней спячке от 78 до 195 дней, а в период с весны по осень они ведут активный образ жизни.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность и осмотрительность, избегать в лесу участков с высокой травой, не оставлять пищевые отходы по маршруту передвижения, передвигаться шумно, носить яркую одежду. Это снизит шанс приближения к вам животного.

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