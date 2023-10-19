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Успеть до следующей недели: дорожки велохайвея активно засыпают щебнем
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Успеть до следующей недели: дорожки велохайвея активно засыпают щебнем

Myslo продолжает следить за ситуацией с велохайвеем «Лев Толстой» на проспекте Ленина.

Сегодня, 19 октября, укладка велодорожек рядом с проспектом Ленина продолжается. Отметим, что участок велохайвея «Лев Толстой» обещали сдать в 20-х числах октября. Однако работы еще активно ведутся. При этом заасфальтирована та же часть дорожки, что и была неделю назад, — до пересечения с ул. Волнянского.

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Также на месте много строительного мусора.

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Как вы думаете, дорогие Myslовчане, сдадут ли велодорожку на следующей неделе? 

Читайте по теме: Что происходит со строительством велохайвея в Туле? Репортаж Myslo

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Автор:
сегодня, в 16:32 +1
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Место
проспект Ленинаулица Волнянскоговелохайвей Лев Толстой

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