Успеть до следующей недели: дорожки велохайвея активно засыпают щебнем

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Myslo продолжает следить за ситуацией с велохайвеем «Лев Толстой» на проспекте Ленина.

Сегодня, 19 октября, укладка велодорожек рядом с проспектом Ленина продолжается. Отметим, что участок велохайвея «Лев Толстой» обещали сдать в 20-х числах октября. Однако работы еще активно ведутся. При этом заасфальтирована та же часть дорожки, что и была неделю назад, — до пересечения с ул. Волнянского.

Также на месте много строительного мусора.

Как вы думаете, дорогие Myslовчане, сдадут ли велодорожку на следующей неделе?

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