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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 16 - 28 февраля

7 лучших комментариев: 16 - 28 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Выкладывайте фото ваших любимых женщин

 

- 2 -

Чем красится директор салона красоты?

 

- 3 -

Таран и попытка взлететь: пьяные водители устроили в Туле гонки на выживание

 

- 4 -

В Туле жильцы новостройки сходят с ума от шумной котельной

 

- 5 -

В России обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру

 

- 6 -

Нужны ли Туле трамваи и выделенная полоса для общественного транспорта?

 

- 7 -

Туляки рассказывают в соцсетях о мертвых белках в Центральном парке

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:30 +9
8 лучших комментариев: 29 января - 15 февраля
8 лучших комментариев: 29 января - 15 февраля
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