7 лучших комментариев: 16 - 28 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Выкладывайте фото ваших любимых женщин
- 2 -
Чем красится директор салона красоты?
- 3 -
Таран и попытка взлететь: пьяные водители устроили в Туле гонки на выживание
- 4 -
В Туле жильцы новостройки сходят с ума от шумной котельной
- 5 -
В России обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру
- 6 -
Нужны ли Туле трамваи и выделенная полоса для общественного транспорта?
- 7 -
Туляки рассказывают в соцсетях о мертвых белках в Центральном парке
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