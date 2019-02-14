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В Туле автоледи на Daewoo Nexia сбила школьницу
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле автоледи на Daewoo Nexia сбила школьницу

15-летнюю девушку госпитализировали.

13 февраля в 8.30 на 12-м километре автодороги «Тула – Яковлево» городского округа города Тулы 37-летняя женщина на Daewoo Nexia сбила 15-летнюю девушку-пешехода.
 
По предварительной информации, школьница переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя тулячка с различными телесными повреждениями была госпитализирована.
сегодня, в 14:00 +1
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