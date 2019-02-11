Масштабный рейд: В Тульской области полицейские проверили почти 800 такси
Рассказываем, какие нарушения выявили правоохранители.
Сотрудники полиции подвели итоги профилактического мероприятия в сфере осуществления пассажирских перевозок в Тульской области. Основная цель рейда — профилактика нарушений, осуществляемых водителями легковых и маршрутных такси.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, за время рейда полицейские проверили 1451 транспортное средство, осуществляющее пассажирские перевозки, из них 791 — легковое такси. В ходе мероприятия было выявлено 574 правонарушения.
Сотрудниками Госавтоинспекции области в отношении водителей и владельцев легковых такси составлено 44 административных протокола:
- 13 — за управление транспортным средством, не прошедшим технического осмотра
- 31 — за незаконную установку «шашек».
Кроме того, на нарушителей составлено 458 административных протоколов:
- за наличие технических неисправностей — 398,
- за внесение незаконных изменений в конструкцию транспортного средства — 6,
- за отсутствие тахографа — 5.
Подобные рейды полицейские планируют проводить на регулярной основе.