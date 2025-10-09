  1. Моя Слобода
Тулякам посоветовали раз в день дезинфицировать гаджеты

По словам специалистов Роспотребнадзора, смартфоны и планшеты могут стать одним из главных источников бактерий и вирусов.

Мобильный телефон или планшет часто передаётся из рук в руки, а владелец телефона далеко не всегда берёт его только чистыми руками. Эксперты советуют регулярно обрабатывать смартфоны антисептиками — особенно ту сторону, которая соприкасается с лицом.

Рекомендуется проводить дезинфекцию ежедневно — для этого можно использовать спиртовые салфетки или антисептики. При наличии чехла его необходимо снимать и протирать отдельно.

Сотрудники ведомства советуют заботиться о чистоте рук после посещения общественных мест и транспорта — мыть ладони, пальцы и кисти следует не менее 20 секунд. Кроме того, не лишним будет носить с собой флакон с антисептиком.

вчера, в 18:33 0
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областиантисептикипрофилактика
Место
Тульская областьТула
