Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Фото из архива Myslo.

Право на получение двух пенсий есть у отдельных категорий граждан, в том числе у лиц, получивших инвалидность вследствие военной травмы, членов семей погибших военнослужащих и военных пенсионеров, рассказали в отделении СФР по Тульской области.

Право на получение двух пенсий имеют граждане:

получившие инвалидность вследствие военной травмы

участники добровольческих формирований, получившие инвалидность вследствие увечья или заболевания в связи со службой по контракту

получившие инвалидность в ходе спецоперации или в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР

участники ВОВ с инвалидностью

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», имеющие инвалидность

Кроме того, право на две пенсии также есть у членов семей, потерявших кормильца в лице военнослужащего или гражданина, пребывавшего в добровольческих формированиях, погибшего в период прохождения службы по призыву или вследствие военной травмы. К ним относятся:

родители

вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак

дети с инвалидностью

инвалиды с детства I и II групп, являющиеся детьми погибшего.

Военные пенсионеры, получающие пенсию по линии силового ведомства могут также получать страховую пенсию по старости в ОСФР по Тульской области при:

достижении пенсионного возраста — 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин

не менее 15 лет страхового стажа на должностях, не относящихся к военной службе

индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.