Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
Фото из архива Myslo.

Правила разъяснили специалисты отделения Социального фонда по Тульской области.

Право на получение двух пенсий есть у отдельных категорий граждан, в том числе у лиц, получивших инвалидность вследствие военной травмы, членов семей погибших военнослужащих и военных пенсионеров, рассказали в отделении СФР по Тульской области. 

Право на получение двух пенсий имеют граждане:
  • получившие инвалидность вследствие военной травмы
  • участники добровольческих формирований, получившие инвалидность вследствие увечья или заболевания в связи со службой по контракту
  • получившие инвалидность в ходе спецоперации или в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР
  • участники ВОВ с инвалидностью
  • награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», имеющие инвалидность
Кроме того, право на две пенсии также есть у членов семей, потерявших кормильца в лице военнослужащего или гражданина, пребывавшего в добровольческих формированиях, погибшего в период прохождения службы по призыву или вследствие военной травмы. К ним относятся:
 
  • родители
  • вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак
  • дети с инвалидностью
  • инвалиды с детства I и II групп, являющиеся детьми погибшего.
Военные пенсионеры, получающие пенсию по линии силового ведомства могут также получать страховую пенсию по старости в ОСФР по Тульской области при:
 
  • достижении пенсионного возраста — 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин
  • не менее 15 лет страхового стажа на должностях, не относящихся к военной службе
  • индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.
Кроме того, право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и доли страховой пенсии по старости есть у летчиков-испытателей и федеральных государственных гражданских служащих.

сегодня, в 11:13 −2


