Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Право на получение двух пенсий есть у отдельных категорий граждан, в том числе у лиц, получивших инвалидность вследствие военной травмы, членов семей погибших военнослужащих и военных пенсионеров, рассказали в отделении СФР по Тульской области.
- получившие инвалидность вследствие военной травмы
- участники добровольческих формирований, получившие инвалидность вследствие увечья или заболевания в связи со службой по контракту
- получившие инвалидность в ходе спецоперации или в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР
- участники ВОВ с инвалидностью
- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», имеющие инвалидность
- родители
- вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак
- дети с инвалидностью
- инвалиды с детства I и II групп, являющиеся детьми погибшего.
- достижении пенсионного возраста — 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин
- не менее 15 лет страхового стажа на должностях, не относящихся к военной службе
- индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.