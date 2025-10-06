6 лучших комментариев: 19 сентября - 3 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
- 1 -
Тулячка приехала в ГИБДД с поддельными правами, чтобы уплатить штраф
- 2 -
Синоптик Роман Вильфанд пообещал возвращение июльского тепла
- 3 -
Под Епифанью в Тульской области открыли вторую очередь огромного свинокомплекса «Кимовский»
- 4 -
В Алексине ребенок получил ушиб на детской площадке: прокуратура организовала проверку
- 5 -
Житель Тульской области пытался зарубить топором бригадира: его возмутил шум от строительных работ
- 6 -
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
