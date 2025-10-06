  1. Моя Слобода
  4. Гульбарий
6 лучших комментариев: 19 сентября - 3 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

Тулячка приехала в ГИБДД с поддельными правами, чтобы уплатить штраф

- 2 -

Синоптик Роман Вильфанд пообещал возвращение июльского тепла

- 3 -

Под Епифанью в Тульской области открыли вторую очередь огромного свинокомплекса «Кимовский»

- 4 -

В Алексине ребенок получил ушиб на детской площадке: прокуратура организовала проверку

- 5 -

Житель Тульской области пытался зарубить топором бригадира: его возмутил шум от строительных работ

- 6 -

В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов

6 октября, в 11:04

