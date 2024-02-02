6 лучших комментариев: 26 января - 2 февраля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Блогер из Тулы похвасталась «зарплатой жены»: муж платит ей за уборку, массаж и хорошее настроение
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ЦИК зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента
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Спид-дейтинг или панацея от одиночества: как в Туле проходят «быстрые свидания»
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К женскому празднику 8 Марта в Туле организуют специальные точки для продажи цветов
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Администрация Тулы прокомментировала жалобу на автобус до онкоцентра
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Синоптики спрогнозировали снежный и теплый февраль
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