Администрация Тулы прокомментировала жалобу на автобус до онкоцентра

В соцсетях появилась жалоба на автобус № 10Л, который ходит по маршруту до онкоцентра. По словам туляков, утром пассажиры простояли около часа на морозе.
В администрации Тулы прокомментировали жалобу.
— На муниципальном маршруте № 10Л Пос. Иншинский — Областной онкологический диспансер с предоставлением льгот ежедневно работают 6 единиц техники среднего класса. Время работы с 6.16 до 23.37. Интервал движения составляет около 20 минут.
По информации перевозчика, на маршруте наблюдаются единичные случаи задержки автобусов, связанные с погодными условиями, заторами на дорогах по пути следования.
Также сообщается, что представители управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации регулярно мониторят работу общественного транспорта:
— Соблюдение расписания находится на особом контроле. В случае выявления фактов перевозчику указывают на недопустимость нарушения действующего расписания. В случае возникновения перебоев в работе и несоблюдения установленных интервалов проводится претензионная работа по неисполнению транспортной работы в полном объеме.
В администрации напомнили, что до нового онкоцентра, расположенного на Калужском шоссе, также можно добраться на таких маршрутах:
- автобус № 6 — Московский вокзал — Автовокзал — Онкологический центр с предоставлением льгот. На маршруте работают 6 единиц техники среднего класса. Время работы с 6.30 до 23.10. Интервал движения — 20 минут;
- со станции Южной на автобусе 39А — Мкр-н Северная Мыза — Мкр-н Новая Тула — Ст. Южная. Работа по маршруту осуществляется с предоставлением льгот. На нем работают 5 автобусов среднего класса. Интервал движения — 15-20 минут;
- на межмуниципальном транспорте. Через автовокзал следуют автобусы № 122, 124 и 181, 175, 175К.