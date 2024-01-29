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Администрация Тулы прокомментировала жалобу на автобус до онкоцентра
Фото из Telegram-канала "Тула Жесть".

Администрация Тулы прокомментировала жалобу на автобус до онкоцентра

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству сообщили, что на маршруте наблюдаются единичные случаи задержки рейсов.

В соцсетях появилась жалоба на автобус № 10Л, который ходит по маршруту до онкоцентра. По словам туляков, утром пассажиры простояли около часа на морозе.

В администрации Тулы прокомментировали жалобу. 

— На муниципальном маршруте № 10Л Пос. Иншинский — Областной онкологический диспансер с предоставлением льгот ежедневно работают 6 единиц техники среднего класса. Время работы с 6.16 до 23.37. Интервал движения составляет около 20 минут. 

По информации перевозчика, на маршруте наблюдаются единичные случаи задержки автобусов, связанные с погодными условиями, заторами на дорогах по пути следования.

Также сообщается, что представители управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации регулярно мониторят работу общественного транспорта:

— Соблюдение расписания находится на особом контроле. В случае выявления фактов перевозчику указывают на недопустимость нарушения действующего расписания. В случае возникновения перебоев в работе и несоблюдения установленных интервалов проводится претензионная работа по неисполнению транспортной работы в полном объеме.

В администрации напомнили, что до нового онкоцентра, расположенного на Калужском шоссе, также можно добраться на таких маршрутах:

  • автобус № 6 — Московский вокзал — Автовокзал — Онкологический центр с предоставлением льгот. На маршруте работают 6 единиц техники среднего класса. Время работы с 6.30 до 23.10. Интервал движения — 20 минут; 
  • со станции Южной на автобусе 39А — Мкр-н Северная Мыза — Мкр-н Новая Тула — Ст. Южная. Работа по маршруту осуществляется с предоставлением льгот. На нем работают 5 автобусов среднего класса. Интервал движения — 15-20 минут;
  • на межмуниципальном транспорте. Через автовокзал следуют автобусы № 122, 124 и 181, 175, 175К.

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