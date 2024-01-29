Администрация Тулы прокомментировала жалобу на автобус до онкоцентра

Фото из Telegram-канала "Тула Жесть".

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству сообщили, что на маршруте наблюдаются единичные случаи задержки рейсов.

В соцсетях появилась жалоба на автобус № 10Л, который ходит по маршруту до онкоцентра. По словам туляков, утром пассажиры простояли около часа на морозе.

В администрации Тулы прокомментировали жалобу.

— На муниципальном маршруте № 10Л Пос. Иншинский — Областной онкологический диспансер с предоставлением льгот ежедневно работают 6 единиц техники среднего класса. Время работы с 6.16 до 23.37. Интервал движения составляет около 20 минут.

По информации перевозчика, на маршруте наблюдаются единичные случаи задержки автобусов, связанные с погодными условиями, заторами на дорогах по пути следования.

Также сообщается, что представители управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации регулярно мониторят работу общественного транспорта:

— Соблюдение расписания находится на особом контроле. В случае выявления фактов перевозчику указывают на недопустимость нарушения действующего расписания. В случае возникновения перебоев в работе и несоблюдения установленных интервалов проводится претензионная работа по неисполнению транспортной работы в полном объеме.

В администрации напомнили, что до нового онкоцентра, расположенного на Калужском шоссе, также можно добраться на таких маршрутах: