Спид-дейтинг или панацея от одиночества: как в Туле проходят «быстрые свидания»

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По данным «Рамблера», каждый десятый россиянин до 30 лет живёт в одиночестве, и ежегодно одиноких людей становится всё больше и больше.

Наряду с этим набирают обороты спид-дейтинги — вечеринки мини-свидания, проводящиеся с целью познакомить людей друг с другом. Формат перекочевал к нам с Запада, задумка — до безобразия проста. Участников сажают друг напротив друга и дают пять минут на беседу. Понравилось общение? Обменялись контактами. Не понравилось? Следующий. И так по кругу, пока ты не найдёшь «своего» человека. Мне удалось посетить одну из таких вечеринок, но (спойлер!), друзей я так и не нашёл.

Мероприятие проходило в культурном центре «Типография», месте прогрессивном и открытом к самым разным экспериментам. За один день здесь можно попасть на джазовый концерт, поэтический вечер и шумную вечеринку, заканчивающуюся в три часа утра. Входной билет стоил 300 рублей. В его стоимость входил любой напиток из кофейной карты.

Я решил прийти пораньше, чтобы оценить обстановку и подготовиться морально. Несмотря на дружелюбную атмосферу заведения, чувство страха перед неизвестным периодически накатывало волнами, и игнорировать его было тяжело. Вкусный бесплатный напиток на облепиховой основе помог мне немного прийти в себя. Решил обсудить мероприятие с бариста и диджеем за пять минут до его официального начала. Мы вышли на улицу и разболтались на входе.

— Расскажи про контингент. С какой целью всё это проводится?

— Это проводится для людей, которым стрёмно знакомиться. Ты идёшь сюда и понимаешь, что общаться придётся в любом случае, и другого выбора нет. Сюда, кстати, часто приходят парочками уже знакомые люди и сорокалетние мужики, бубнящие: «Мне бы жену...»

Из-за разговоров я опоздал на несколько минут, за что поймал осудительный взгляд организатора. Его можно понять. В зале уже сидели 11 человек, желающие как можно быстрее завести знакомства. Я был 12-тым. Мимолётно оцениваю обстановку. На сцене красовался большой белый экран с примерами вопросов, которые можно задать собеседнику, если вы не разговоритесь. Возраст всех присутствующих в среднем колебался от 25 до 40 лет. Взрослые и работающие люди. Почему они выбрали именно такой формат общения? Это и стало главной темой наших разговоров.

Меня посадили на ближайший свободный стул, напротив которого сидел делового вида мужчина в чёрном клубном пиджаке. Из-под его джинсов виднелись забавные пёстрые носки, на ногах были чёрные туфли, а на лице — трёхдневная рок-н-ролльная небритость и плутовская ухмылочка. Он и стал моим первым собеседником. Мы познакомились, и я начал задавать вектор общения.

— Кем работаешь?

— Безработным.

— Что тебя сюда привело?

— Я пришёл глянуть, как здесь обстоят дела с дамами.

Я вспомнил слова диджея и поймал смешок. Наш увлекательный разговор прервала запись школьного звонка, ознаменовавшая конец общения. Мы пожали друг другу руки и разошлись. К тому моменту, как мы закончили разговаривать, все основные страхи улетучились, и я стал чувствовать себя на порядок увереннее. За один вечер мне удалось разговорить около восьми незнакомых людей и составить приблизительный портрет целевой аудитории мини-свиданий.

Большинство посетителей мероприятия имеют техническое образование и работают по специальности. Причин, по которым люди сюда ходят, множество. Самая основная из них — потребность во внимании и живом общении. «Я пришёл сюда ради разнообразия, — говорит один из участников по имени Дима, — у меня удалённая работа в сфере IT, и времени на общение с людьми нет вообще, а заводить спонтанные знакомства тяжело».

«У меня никогда не было много друзей, но все, кто был — разъехались по разным городам. Мы поддерживаем связь, но это происходит раз в полгода», — сказала инженер-технолог Таня. На моё удивление, что, мол, она уже второй инженер, которого я здесь встречаю, Таня подметила, что все её собеседники до меня тоже были инженерами. «Здесь я нашла людей, с которыми мы общаемся на постоянной основе».

Для многих интровертивных молодых людей знакомства — настоящий стресс. Большинство из тех, кто пришёл на мероприятие, просто-напросто не имеют достаточных социальных навыков, чтобы заводить знакомства в повседневной жизни. В этот момент их выручают быстрые свидания — панацея от одиночества. Волею судьбы мне удалось встретиться с Машей, — человеком, организующим спид-дейтинги в Москве.

— В Москве куча разных компаний, которые проводят быстрые свидания. Всё зависит от специфики организации, которая их устраивает. Есть, например, более массовый формат. В нём есть чёткие правила, гендерные разделения и фокус на романтике. Мы организуем что-то между, куда можно прийти и с романтическими целями, и с дружескими. Мы дружелюбны к самым разным людям, если они не собираются вредить друг другу. Меня, кстати, очень удивило, что в Туле есть нечто подобное.

— Расскажи про целевую аудиторию московских мероприятий.

— Это самые разные люди, но к нам в основном приходят айтишники, фрилансеры и люди, работающие удалённо. Из-за специфики профессии у них часто случаются трудности в общении.

— Как ты пришла к тому, чтобы организовывать спид-дейтинги?

— Поначалу я посещала их как участница. Я ходила на самые разные вечеринки знакомств, мне очень нравилась их атмосфера. Все люди были расслаблены и без проблем шли с тобой на контакт. На одной из таких вечеринок я спросила, нужен ли им ведущий. Меня пригласили поработать. Потом всё закрутилось, и я стала заниматься этим полноценно.

— Организация спид-дейтингов для тебя скорее хобби, или полноценная работа?

— Скорее как хобби. По профессии я психолог.

— В таком случае, блиц. Фрейд, или Юнг?

— Их нельзя сравнивать (смеётся). Без Фрейда не было бы Юнга, без Юнга — современного психоанализа.

К концу вечера я полностью расслабился и избавился от предрассудков, возникших накануне. Мимолётное бытовое общение с множеством самых разных людей с самыми разными мыслями и взглядами на жизнь — отличный опыт, позволяющий взглянуть на жизнь под другим углом и расширить горизонты.

Помогают ли такие встречи найти настоящих друзей? Трудно сказать, не пронеся все тяготы одиночества на себе. Помогают ли они избавиться от эмоциональной пустоты и нехватки общения? Однозначно. Нашёл ли я новых друзей в кругу этих людей? Нет, но обязательно нашёл бы, если бы хотел.

Текст: Арсений Сенин