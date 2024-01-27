  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Тусовки
  4. Вечеринки
  5. Спид-дейтинг или панацея от одиночества: как в Туле проходят «быстрые свидания» - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Спид-дейтинг или панацея от одиночества: как в Туле проходят «быстрые свидания»
Иллюстрации сгенерированы нейросетью. Фотографии с мероприятия мы не публикуем по этическим соображениям.

Спид-дейтинг или панацея от одиночества: как в Туле проходят «быстрые свидания»

По данным «Рамблера», каждый десятый россиянин до 30 лет живёт в одиночестве, и ежегодно одиноких людей становится всё больше и больше.

Наряду с этим набирают обороты спид-дейтинги — вечеринки мини-свидания, проводящиеся с целью познакомить людей друг с другом. Формат перекочевал к нам с Запада, задумка — до безобразия проста. Участников сажают друг напротив друга и дают пять минут на беседу. Понравилось общение? Обменялись контактами. Не понравилось? Следующий. И так по кругу, пока ты не найдёшь «своего» человека. Мне удалось посетить одну из таких вечеринок, но (спойлер!), друзей я так и не нашёл.

Мероприятие проходило в культурном центре «Типография», месте прогрессивном и открытом к самым разным экспериментам. За один день здесь можно попасть на джазовый концерт, поэтический вечер и шумную вечеринку, заканчивающуюся в три часа утра. Входной билет стоил 300 рублей. В его стоимость входил любой напиток из кофейной карты.

Я решил прийти пораньше, чтобы оценить обстановку и подготовиться морально. Несмотря на дружелюбную атмосферу заведения, чувство страха перед неизвестным периодически накатывало волнами, и игнорировать его было тяжело. Вкусный бесплатный напиток на облепиховой основе помог мне немного прийти в себя. Решил обсудить мероприятие с бариста и диджеем за пять минут до его официального начала. Мы вышли на улицу и разболтались на входе.

— Расскажи про контингент. С какой целью всё это проводится?

— Это проводится для людей, которым стрёмно знакомиться. Ты идёшь сюда и понимаешь, что общаться придётся в любом случае, и другого выбора нет. Сюда, кстати, часто приходят парочками уже знакомые люди и сорокалетние мужики, бубнящие: «Мне бы жену...»

Из-за разговоров я опоздал на несколько минут, за что поймал осудительный взгляд организатора. Его можно понять. В зале уже сидели 11 человек, желающие как можно быстрее завести знакомства. Я был 12-тым. Мимолётно оцениваю обстановку. На сцене красовался большой белый экран с примерами вопросов, которые можно задать собеседнику, если вы не разговоритесь. Возраст всех присутствующих в среднем колебался от 25 до 40 лет. Взрослые и работающие люди. Почему они выбрали именно такой формат общения? Это и стало главной темой наших разговоров.

photo_2024-01-26_21-45-43.jpg

Меня посадили на ближайший свободный стул, напротив которого сидел делового вида мужчина в чёрном клубном пиджаке. Из-под его джинсов виднелись забавные пёстрые носки, на ногах были чёрные туфли, а на лице — трёхдневная рок-н-ролльная небритость и плутовская ухмылочка. Он и стал моим первым собеседником. Мы познакомились, и я начал задавать вектор общения.

— Кем работаешь?

— Безработным.

— Что тебя сюда привело?

— Я пришёл глянуть, как здесь обстоят дела с дамами.

Я вспомнил слова диджея и поймал смешок. Наш увлекательный разговор прервала запись школьного звонка, ознаменовавшая конец общения. Мы пожали друг другу руки и разошлись. К тому моменту, как мы закончили разговаривать, все основные страхи улетучились, и я стал чувствовать себя на порядок увереннее. За один вечер мне удалось разговорить около восьми незнакомых людей и составить приблизительный портрет целевой аудитории мини-свиданий.

Большинство посетителей мероприятия имеют техническое образование и работают по специальности. Причин, по которым люди сюда ходят, множество. Самая основная из них — потребность во внимании и живом общении. «Я пришёл сюда ради разнообразия, — говорит один из участников по имени Дима, — у меня удалённая работа в сфере IT, и времени на общение с людьми нет вообще, а заводить спонтанные знакомства тяжело».

«У меня никогда не было много друзей, но все, кто был — разъехались по разным городам. Мы поддерживаем связь, но это происходит раз в полгода», — сказала инженер-технолог Таня. На моё удивление, что, мол, она уже второй инженер, которого я здесь встречаю, Таня подметила, что все её собеседники до меня тоже были инженерами. «Здесь я нашла людей, с которыми мы общаемся на постоянной основе».

photo_2024-01-26_21-46-07.jpg

Для многих интровертивных молодых людей знакомства — настоящий стресс. Большинство из тех, кто пришёл на мероприятие, просто-напросто не имеют достаточных социальных навыков, чтобы заводить знакомства в повседневной жизни. В этот момент их выручают быстрые свидания — панацея от одиночества. Волею судьбы мне удалось встретиться с Машей, — человеком, организующим спид-дейтинги в Москве.

В Москве куча разных компаний, которые проводят быстрые свидания. Всё зависит от специфики организации, которая их устраивает. Есть, например, более массовый формат. В нём есть чёткие правила, гендерные разделения и фокус на романтике. Мы организуем что-то между, куда можно прийти и с романтическими целями, и с дружескими. Мы дружелюбны к самым разным людям, если они не собираются вредить друг другу. Меня, кстати, очень удивило, что в Туле есть нечто подобное.

Расскажи про целевую аудиторию московских мероприятий.

— Это самые разные люди, но к нам в основном приходят айтишники, фрилансеры и люди, работающие удалённо. Из-за специфики профессии у них часто случаются трудности в общении.

Как ты пришла к тому, чтобы организовывать спид-дейтинги?

— Поначалу я посещала их как участница. Я ходила на самые разные вечеринки знакомств, мне очень нравилась их атмосфера. Все люди были расслаблены и без проблем шли с тобой на контакт. На одной из таких вечеринок я спросила, нужен ли им ведущий. Меня пригласили поработать. Потом всё закрутилось, и я стала заниматься этим полноценно.

Организация спид-дейтингов для тебя скорее хобби, или полноценная работа?

— Скорее как хобби. По профессии я психолог.

В таком случае, блиц. Фрейд, или Юнг?

— Их нельзя сравнивать (смеётся). Без Фрейда не было бы Юнга, без Юнга — современного психоанализа.

К концу вечера я полностью расслабился и избавился от предрассудков, возникших накануне. Мимолётное бытовое общение с множеством самых разных людей с самыми разными мыслями и взглядами на жизнь — отличный опыт, позволяющий взглянуть на жизнь под другим углом и расширить горизонты.

Помогают ли такие встречи найти настоящих друзей? Трудно сказать, не пронеся все тяготы одиночества на себе. Помогают ли они избавиться от эмоциональной пустоты и нехватки общения? Однозначно. Нашёл ли я новых друзей в кругу этих людей? Нет, но обязательно нашёл бы, если бы хотел.

Текст: Арсений Сенин

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:30 0
Другие статьи по темам
Событие
быстрые свиданиязнакомстваобщение
Место
ТулаТипография
УК или муниципалитет должен организовать контейнерную площадку МКД?
УК или муниципалитет должен организовать контейнерную площадку МКД?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.