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Блогер из Тулы похвасталась «зарплатой жены»: муж платит ей за уборку, массаж и хорошее настроение 

Блогер из Тулы похвасталась «зарплатой жены»: муж платит ей за уборку, массаж и хорошее настроение 

Подписчики рады за нее, но не от всего сердца.

Блогер из Тулы Настя Митрошина в соцсетях похвалилась, что получает «зарплату жены» — 60 000 рублей. Девушка рассказала подписчикам, что именно входит в стоимость её услуг.

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Первым пунктом идет поддержание уюта и порядка в доме. На это Настя тратит 30-40 минут в день. 

Пункт второй — вкусный ужин. Муж блогера, работающий стоматологом, по ее словам, трудится 12 часов в день и не завтракает. Поэтому на её долю выпадает приготовление ужина.

Третий пункт — массаж ног, рук и спины. А четвертый — перманентное хорошее настроение.

— Каждый мой день — как праздник, ведь я занимаюсь только любимыми занятиями, — резюмировала девушка, поинтересовавшись у подписчиков, а какую сумму они хотели бы получать за такой список дел.

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Фотограф:
сегодня, в 15:11 −7
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