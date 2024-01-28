К женскому празднику 8 Марта в Туле организуют специальные точки для продажи цветов

Соответствующее распоряжение об организации цветочных ярмарок в городе подписала заместитель главы администрации города Елена Бирживая.
Места для продажи цветов будут работать с 6 по 8 марта по адресам:
- ул. Металлургов, остановка «Поликлиника» (на нечетной стороне);
- ул. Кутузова, трамвайная остановка «ДК ТуКЗ» (на нечетной стороне);
- ул. Вильямса, автобусная остановка «Областная больница» (на четной стороне);
- уд. Дмитрия Ульянова, троллейбусная остановка «Красноармейский проспект»;
- ул. Первомайская, троллейбусная остановка «Улица Первомайская» (на четной стороне);
- ул. Оборонная, трамвайная остановка «улица Кауля»;
- ул. Луначарского, дом №12.