К женскому празднику 8 Марта в Туле организуют специальные точки для продажи цветов

Фото из архива Myslo.

Всего таких цветочных ярмарок будет семь.

Соответствующее распоряжение об организации цветочных ярмарок в городе подписала заместитель главы администрации города Елена Бирживая.

Места для продажи цветов будут работать с 6 по 8 марта по адресам: