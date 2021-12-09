Прокуратура: средняя взятка в Тульской области – 35 тысяч рублей

В Международный день борьбы с коррупцией в ведомстве рассказали о работе в данном направлении.

Сегодня, 9 декабря, в прокуратуре Тульской области состоялась тематическая пресс-конференция.

— В этом году по материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел, — рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Юлия Спасская. — Так, было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя частной организации Гурова по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Он передал в центр занятости документы о прохождении в Центре занятости обучения лицами предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография», но в реальности люди не обучались. В последующем в отношении него возбудили еще несколько уголовных дел. В июле 2021 года ему вынесли обвинительный приговор. Ущерб на сумму более чем 1 млн рублей возмещен в полном объеме.

По итогам 11 месяцев 2021 года на 35% увеличилось количество уголовных дел коррупционной направленности: 230 расследовались в 2020 году, 310 — в 2021 году.

— Основную массу составляют факты взяточничества. Их выявлено 210 (168 в 2020 году). Сумма полученных взяток составила 2,421 млн рублей. Средний размер взятки в этом году достиг 35 тысяч рублей, — уточнил прокурор отдела Эдуард Обухов.

Одним из самых громких дел 2021 года о коррупции стало дело экс-начальника вневедомственной охраны Тулы Игоря Ланцова и начальника тульской колонии № 2 — о взятке в 1,5 млн рублей.

— Сейчас в Ленинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении одного из местных руководителей-полицейских. В июле 2021 года он при посредничестве своего бывшего коллеги получил от жительницы Тульской области взятку 100 тыс. рублей за то, чтобы ее брата не привлекали к уголовной ответственности. Посредник уже осуждён и приговорен к штрафу, — отметил Эдуард Обухов.

Кроме этого, в конце ноября возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников органов за взятки от «закладчиков». Расследование находится на особом контроле прокуратуры Тульской области.