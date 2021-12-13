В Туле на Московском шоссе у «Красных ворот» построят еще один тоннель

Он будет односторонним.

В Туле на Московском шоссе построят еще один тоннель. Соответствующий аукцион на сайте госзакупок разместила городская администрация.

Согласно документации, подрядчик должен разработать обоснованные, конструктивные и инженерно-технические решения строительства тоннеля путепровода «Красные ворота» на участке Московского шоссе в районе уже существующего для организации одностороннего движения.

Уточняется, что проектировать нужно с учетом расширения Московского шоссе до четырех полос.

— Строительство тоннеля запроектировать без перерыва движения поездов. Предусмотреть минимальное количество технологических «окон», — говорится в документации.

Начальная цена контракта — 34 995 262,36 руб. Заявки на выполнение работ принимаются до 12 января 2022 года.