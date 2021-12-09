«Накажи автохама»: только открыли новый сквер, а из него уже делают парковку!

Фото предоставлено читательницей

Три дня назад в Туле официально открылось новое общественное пространство — на проспекте Ленина, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом ТулГУ, появился сквер в честь 80-летия обороны Тулы.

Уже на следующий день наша читательница Елена заметила напротив нового памятника припаркованный автомобиль и возмутилась:

— Только вчера открыли новый памятник и сквер, а сегодня из него уже делают парковку!

Тулячка уточняет, что фотографии сделаны 7 декабря, в 20.20. В кадр попал Volkswagen Polo с госномером: У735ЕХ71.

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