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«Накажи автохама»: только открыли новый сквер, а из него уже делают парковку!
Фото предоставлено читательницей

«Накажи автохама»: только открыли новый сквер, а из него уже делают парковку!

Водитель Volkswagen Polo оставил свой автомобиль в сквере 80-летия обороны Тулы.

Три дня назад в Туле официально открылось новое общественное пространство — на проспекте Ленина, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом ТулГУ, появился сквер в честь 80-летия обороны Тулы.

Уже на следующий день наша читательница Елена заметила напротив нового памятника припаркованный автомобиль и возмутилась:

— Только вчера открыли новый памятник и сквер, а сегодня из него уже делают парковку!

Тулячка уточняет, что фотографии сделаны 7 декабря, в 20.20. В кадр попал Volkswagen Polo с госномером: У735ЕХ71.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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