Почему в Туле разбирают только что построенный детский сад на ул. Халтурина?
Жители Советского округа удивились: только что возвели и уже разобрали.
Обеспокоенные туляки обратились за информацией в редакцию Myslo: «На Халтурина почти под ноль разобрали садик, который достроили всего полгода назад».
Оказалось, подрядная организация возвела несоответствующую требованиям конструкцию. Это выяснилось при проверке.
Теперь подрядчик за свой счет разбирает то, что «наваял», и денег за работу он не получит — контракт с ним расторгнут.
Нерадивого исполнителя контракта — ООО «Ритейл Труб Снаб» — внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.
Как рассказали в администрации Тулы, для обеспечения местами детей из этого микрорайона был заключен новый контракт на поставку модульного детского сада. И он исполнен в сроки: детсад установлен прямо по соседству, продолжается подготовка к осуществлению образовательного процесса.