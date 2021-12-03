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Почему в Туле разбирают только что построенный детский сад на ул. Халтурина?

Почему в Туле разбирают только что построенный детский сад на ул. Халтурина?

Жители Советского округа удивились: только что возвели и уже разобрали.

Обеспокоенные туляки обратились за информацией в редакцию Myslo: «На Халтурина почти под ноль разобрали садик, который достроили всего полгода назад».

Оказалось, подрядная организация возвела несоответствующую требованиям конструкцию. Это выяснилось при проверке.

Теперь подрядчик за свой счет разбирает то, что «наваял», и денег за работу он не получит — контракт с ним расторгнут.

Нерадивого исполнителя контракта — ООО «Ритейл Труб Снаб» — внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

Как рассказали в администрации Тулы, для обеспечения местами детей из этого микрорайона был заключен новый контракт на поставку модульного детского сада. И он исполнен в сроки: детсад установлен прямо по соседству, продолжается подготовка к осуществлению образовательного процесса.

Вот что Myslo рассказали в администрации города:
 
— В целях создания дополнительных дошкольных мест для детей от 1 до 3 лет МБОУ «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.» в 2020 году в результате конкурсных процедур был заключен контракт на приобретение модульного детского сада на 45 мест.
 
Однако в установленные контрактом сроки модульный сад не был поставлен; проведенная независимая экспертиза установила факты несоответствия конструкции параметрам технического задания и нормативам дошкольных образовательных учреждений.
 
В связи с этим контракт с поставщиком расторгнут в одностороннем порядке без осуществления оплаты, исполнитель контракта ООО «Ритейл Труб Снаб» занесен в реестр недобросовестных поставщиков. Арбитражным судом Тульской области по обращению заказчика (центра образования) вынесено решение о демонтаже и вывозе модульной конструкции.
 
В настоящее время на территории центра образования поставщиком проводятся работы по исполнению решения суда.
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:25 +9
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