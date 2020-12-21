Алена, 29 лет

Рисую я с 6 лет, родители сразу заметили мою любовь к кисточкам и карандашам и отдали в лицей искусств. Там все 10 лет я училась на художника и ещё в средней школе я уже знала «кем хочу стать, когда вырасту».

Нет, конечно тогда я и подумать не могла, что буду делать татуировки, но я точно знала, что у меня будет творческая профессия и дорогу в банк или на завод я сама себе сразу в своей голове закрыла)

На данный момент я уже 7 лет украшаю тела людей, работаю преимущественно в своём стиле, который называется Neotraditional, добавляя туда элементы орнамента.

Себе я стараюсь делать татуировки у разных мастеров... Конечно же часть из них делалась в Туле, некоторые в Москве, одну привезла как сувенир из Европы, а за последней летала к мастеру в Краснодар!



Моим основным хобби является моделинг, съемки меня всегда заряжают и вдохновляют. Также в последнее время увлеклась аэройогой и пытаюсь сесть на шпагат. А вообще люблю пробовать новое, получать адреналин, будь то дайвинг или роуп-джампинг, любые виды спорта и развлечений мне по душе, особенно если они связаны со скоростью или высотой.

Вопросы, которые не стоит задавать

1. Для чего?



На данный момент татуировка -это мой стиль жизни. Я круглосуточно о них думаю, либо их делаю, либо разрабатываю эскизы для клиентов, либо обучаюсь Новым фишкам в профессии, либо придумываю себе обновочку...

Для меня тату в основном является украшением тела, но никто не запрещает закладывать в них смысл. Как пример на бедре у меня красуется птица феникс, которая сама по себе достаточно сильный и определенный символ.

Ну, и, конечно же, моя любимая цитата (уже не помню где я её услышала): «Если ваше тело-храм, то почему бы не украсить его стены?»



2. Много денег отдала?

Зная как люди любят считать чужие деньги, отвечу без увиливаний... в районе 250 тысяч (учитывая, что часть из них была сделана бесплатно).



3. А что скажут дети?



Не понимаю почему вопрос акцентирован на детях... По сути, мне плевать на мнение чужих людей, но если речь о моих детях, то они не будут жить стереотипами и клеймить людей за их внешний вид! Они будут с восторгом и интересом разглядывать меня. А если говорить о детях вообще, то у будущих поколений не будут татуировки ассоциироваться с зеками и моряками, это осталось в далёких 90-х.

Даже сейчас большая часть современных людей уже давно воспринимает татуировку как искусство.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации:



https://www.instagram.com/alena_awa/