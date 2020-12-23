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В Ясной Поляне зацвел «трупный цветок»
Фото музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне зацвел «трупный цветок»

Цветение в декабре для него нетипично.

На территории гостиничного комплекса Ясной Поляны в теплице зацвел аморфофаллус — необычное растение, называемое также «трупный цветок». В период цветения он обладает неприятным запахом, похожим на запах тухлого мяса, — это привлекает насекомых для опыления.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, цветение в декабре нетипично для аморфофаллуса, оно связано с жаркой и сухой осенью. Обычно эти растения образуют цветоносы в конце января, а цветение начинается в феврале и завершается в начале марта.

Аморфофаллус (лат. Amorphophallus — «бесформенный») — род семейства Ароидные, включает более 170 тропических и субтропических клубневых растений. Крупнейшее в мире соцветие аморфофаллуса может достигать высоты 2,4 метра и ширины 1,5 метра.

Из верхней части клубней растет единственный лист (изредка 2−3), который может достигать нескольких метров в ширину. Соцветия аморфофаллуса состоят из удлиненного початка и покрывала. Неприятный запах цветок начинает распространять только тогда, когда его касаются. После опыления появляются шаровидные ягоды, оранжевого или красного, реже белого или синего цвета.

Аморфофаллус — типичное равнинное растение, растет в тропических и субтропических зонах, от Западной Африки до тихоокеанских островов. Его клубни используют в японской кухне для приготовления супов или тушеных блюд; из аморфофаллуса делают муку для лапши и готовят тофу. Также растение используется в качестве сырья для изготовления диабетических продуктов.

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Автор: Кристина Вернигорина
23 декабря, в 17:40 +8
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