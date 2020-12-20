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Туляк украл из магазина 54 плитки шоколада
Фото: pixabay.com

Туляк украл из магазина 54 плитки шоколада

Подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть полиции.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился директор одного из сетевых продовольственных магазинов. Он пояснил, что вечером из торгового зала магазина была совершена кража 54 плиток шоколада. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские проверили камеры видеонаблюдения, расположенные на территории магазина. Полученные сведения позволили обоснованно подозревать в деянии, нигде не работающего и ранее судимого 25-летнего местного жителя. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отделе полиции «Зареченский» по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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