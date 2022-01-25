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«Я сейчас тебя табуреткой *** по голове, и мне ничего не будет»: недовольная уборкой снега тулячка устроила погром в администрации
Стоп-кадр из видео

«Я сейчас тебя табуреткой *** по голове, и мне ничего не будет»: недовольная уборкой снега тулячка устроила погром в администрации

Женщина заявила, что у нее шизофрения.

Недавно в сектор по работе с территорией «Медвенское» администрации Пролетарского округа буквально ворвалась жительница деревни Медвенки. Женщина была возмущена тем, что в населенном пункте плохо убирают снег.
 
Вперемешку с оскорблениями тулячка пригрозила сотруднице администрации увольнением, «работающим у губернатора» дальним родственником и продемонстрировала какой-то документ.
 
«Вот сюда посмотри. Первая группа инвалидности по шизофрении. Я тебе сейчас табуреткой /ударю/ по голове, понимаешь, и мне /ничего/ не будет. Понимаешь? Я знаю, что говорю!» — пообещала женщина.
 
Решив не ограничиваться оскорблениями, разъяренная жительница Медвенки разбросала по администрации документы и вещи, а также повредила стену.
 
Как нам стало известно, женщина дважды обращалась в администрацию с просьбой расчистить проезд к домам в Медвенке. Однако, по нашим данным, прикрепленный к деревне трактор в основном используется для расчистки центральных кварталов и улиц Пролетарского округа.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:09 +46
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