«Я сейчас тебя табуреткой *** по голове, и мне ничего не будет»: недовольная уборкой снега тулячка устроила погром в администрации

Стоп-кадр из видео

Женщина заявила, что у нее шизофрения.

Недавно в сектор по работе с территорией «Медвенское» администрации Пролетарского округа буквально ворвалась жительница деревни Медвенки. Женщина была возмущена тем, что в населенном пункте плохо убирают снег.

Вперемешку с оскорблениями тулячка пригрозила сотруднице администрации увольнением, «работающим у губернатора» дальним родственником и продемонстрировала какой-то документ.

«Вот сюда посмотри. Первая группа инвалидности по шизофрении. Я тебе сейчас табуреткой /ударю/ по голове, понимаешь, и мне /ничего/ не будет. Понимаешь? Я знаю, что говорю!» — пообещала женщина.

Решив не ограничиваться оскорблениями, разъяренная жительница Медвенки разбросала по администрации документы и вещи, а также повредила стену.

Как нам стало известно, женщина дважды обращалась в администрацию с просьбой расчистить проезд к домам в Медвенке. Однако, по нашим данным, прикрепленный к деревне трактор в основном используется для расчистки центральных кварталов и улиц Пролетарского округа.