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Экс-заместитель губернатора Тульской области требовала через суд вернуть надбавку к пенсии в 77 тысяч

Экс-заместитель губернатора Тульской области требовала через суд вернуть надбавку к пенсии в 77 тысяч

Ольга Татарченкова работала в правительстве с 2011 по 2015 год.

Ольга Татарченкова, бывший заместитель губернатора Тульской области (тогда еще Владимира Груздева) обратилась в кассационный суд. Она хотела доказать, что ей незаконно отменили ежемесячную пенсионную надбавку в 77 091 рубль.

С сентября 2011 по май 2015 года Татарченкова являлась заместителем председателя правительства — руководителем представительства администрации при правительстве РФ, руководителем аппарата правительства, начальником управления государственной службы и кадрового аппарата.

Претензия Татарченковой связана с изменениями в Законе «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Тульской области и муниципальные должности в Тульской области», который был частично изменен в 2018 году. Согласно внесенным изменениям, доплата к пенсии лицам, завершившим исполнение полномочий по государственной должности до достижения ими пенсионного возраста, прекращается в случае достижения пенсионного возраста после 9 мая 2016 года. Пенсионного возраста Татарченкова достигла в августе 2016 года.
 
Жалобу бывшей чиновницы рассмотрел кассационный суд, который признал легитимность отмены надбавки и оставил жалобу Татарченковой без удовлетворения.
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