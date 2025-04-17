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Как перевоспитать дракона

Как перевоспитать дракона

Премьера:
17.04.2025
 
Режиссер:
Ван Цзюнь
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

В царстве небесных богов переполох! Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей земле угрожает опасность! На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог Грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан. Когда Дракоша находит Волшебный лотос, он хочет отнести его своему таинственному хозяину. Он и не догадывается, что служит Князю тьмы. Когда тайна открывается, Дракоше нужно понять, что для него важнее — помогать злобному повелителю тьмы или, наоборот, защитить своих новых друзей?

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