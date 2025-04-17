Как перевоспитать дракона

Премьера: 17.04.2025

Режиссер: Ван Цзюнь

Жанр: Анимационный, Боевик, Фэнтези

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 6+

В царстве небесных богов переполох! Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей земле угрожает опасность! На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог Грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан. Когда Дракоша находит Волшебный лотос, он хочет отнести его своему таинственному хозяину. Он и не догадывается, что служит Князю тьмы. Когда тайна открывается, Дракоше нужно понять, что для него важнее — помогать злобному повелителю тьмы или, наоборот, защитить своих новых друзей?