«Ваш зять попал в ДТП!»: «золотая» тёща из Тулы отдала мошенникам миллион рублей

По словам пенсионерки, раньше она удивлялась, что другие люди перечисляют деньги преступникам.

В Туле был зафиксирован еще один случай мошенничества. На этот раз жертвой обманщиков стала 83-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что сначала с ней связались по телефону. Неизвестный мужчина представился следователем, сообщил, что ее зять попал в ДТП, и предложил «решить вопрос» за деньги. Пенсионерка ответила, что больше миллиона рублей у нее нет. Сошлись на этой сумме.

Вскоре к женщине приехал сообщник мошенника. Пострадавшая написала от руки «заявление» на передачу денег и отдала преступнику миллион рублей. Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка занимаются поисками злоумышленников.

По информации из областного УМВД, только с начала текущего года зарегистрировано 10 подобных преступлений. Полиция призывает туляков к осторожности:

«Если к вам поступил аналогичный звонок, необходимо прервать разговор и набрать номер телефона вашего родственника, чтобы лично убедиться, что он действительно нуждается в помощи. А также незамедлительно сообщить о произошедшем в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 112», — порекомендовали в УМВД России по Тульской области.