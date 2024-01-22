Сегодня, 22 января, с главной площади Тулы убирают атрибуты Нового года.
Фото Дмитрия Дзюбина
На площади Ленина в Туле разбирают новогодние украшения: фоторепортаж
В областной столице начали демонтаж праздничных декораций.
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Сообщается, что демонтаж украшений начался вечером 21 января. Судя по фото, 30-метровую ель «Триумфальную» пока что не разбирают. Как сообщили в администрации города, демонтаж главной елки начнут сегодня.
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