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На площади Ленина в Туле разбирают новогодние украшения: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

На площади Ленина в Туле разбирают новогодние украшения: фоторепортаж

В областной столице начали демонтаж праздничных декораций.

Сегодня, 22 января, с главной площади Тулы убирают атрибуты Нового года. 

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Сообщается, что демонтаж украшений начался вечером 21 января. Судя по фото, 30-метровую ель «Триумфальную» пока что не разбирают. Как сообщили в администрации города, демонтаж главной елки начнут сегодня.

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Фотограф:
сегодня, в 12:08 +1
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Место
площадь ЛенинаТула
 

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