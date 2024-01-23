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Подорожали капуста и гречка: Туластат рассказал, как изменились цены в регионе
Фото из архива Myslo

Подорожали капуста и гречка: Туластат рассказал, как изменились цены в регионе

Туластат опубликовал данные о динамике цен в Тульской области с 8 по 15 января.

За вторую неделю января больше всего подорожала свежая белокочанная капуста. Она прибавила в цене 7,62%, килограмм теперь стоит 29,56 руб. На 5,32% подросла цены свеклы – до 30,3 руб. за килограмм. На столько же увеличилась стоимость гречневой крупы – за кило просят, в среднем, 67,57 руб. 

Ценник на неразделанную свежемороженую рыбу прибавил 3,42%, её теперь можно купить в среднем за 229,25 руб. за килограмм. 

Стоимость остальных продуктов либо практически не изменились, либо незначительно снизились. Цена куриных яиц в Тульской области по состоянию на 15 января составила 129,98 руб. (снижение на 0,29%).

Из непродовольственных товаров больше прочего подорожал аллохол –  за 50 таблеток просят 111,35 руб. (+3,05%). Эластичные колготки подорожали на 3,25% и теперь стоят 251,05 руб. 

Стал дешевле на 4,2% валидол (60 мг, 10 таблеток) – 43,49 руб. Цены на топливо прибавили, но незначительно – на 0,19%. Средняя цена на бензин составила 55,54 руб.:

  • АИ-92 стал – 50,14 рублей,
  • АИ-95 теперь – 55,04 рублей,
  • АИ-98 и выше – 68,74 рубля.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 +1
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