Тульский психолог рассказала, чем полезны «обнимашки»

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Психологи советуют как можно чаще обнимать близких вам людей. Объятия полезны для здоровья, укрепляют отношения внутри семьи. Это один из лучших путей к спокойствию, уверенности и избавлению от плохого настроения.

О пользе объятий рассказала медицинский психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова:

«Объятия повышают уровень окситоцина и серотонина. Эти гормоны дают нам ощущения уюта, безопасности и счастья, улучшают самочувствие.

Родителям нужно обнимать детей каждый день – это отличный способ выразить поддержку, заботу и любовь. Объятия могут облегчить физическую боль, снять напряжение и увеличить циркуляцию крови в мягких тканях. Вот почему так важно обнять ребенка, который упал и ушибся.

Также объятия учат нас не только принимать любовь и заботу, но и отдавать ее. А еще они повышают самооценку. В подсознании формируется логическая цепочка: если меня обнимают – значит, я хороший», - сказала Юлия Курачинова.

Специалист подчеркивает, что ежедневные объятия формируют доверительные отношения между членами семьи, помогают общаться без стеснения и больше доверять друг другу.