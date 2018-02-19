Чем красится директор салона красоты?

Разбираем косметичку Ольги Чаплыгиной, руководителя «Территории красоты VERY».

1. Для макияжа использую профессиональную косметику Make Up Atelier. Мы с ней работаем в нашем салоне, поэтому я уверена в ее качестве, приятной текстуре и стойкости. Готовлю кожу к макияжу с помощью эмульсии Base hydratante: она выравнивает и разглаживает поверхность кожи, делая нанесение тонального крема очень мягким, равномерным и экономичным.

2. Водостойкий тон-флюид Fond De Teint Fluide Waterproof этой же марки отлично скрывает несовершенства кожи, придает ей естественный матовый оттенок. Светоотражающие пигменты дают мягкий эффект сияния.

3. Минеральная рассыпчатая пудра Make Up Atelier не забивает поры, хорошо ложится на кожу, подстраиваясь под ее тип, выравнивает поверхность и обеспечивает стойкий матовый эффект.

4. Глаза подчеркиваю высокопигментированными тенями Make Up Atelier. Больше ничего для макияжа глаз не использую: наращивание ресниц и архитектура бровей позволяют отказаться от туши, карандашей и другой косметики.

5. Для маникюра также использую покрытия, на которых работает наша студия. Это гель-лаки премиум-класса Luxio: они не скалываются, не «полосят», долго держатся – лично я ношу такой маникюр не меньше трех недель.

Покрытие гель-лаком делаю постоянно: если оно выполнено качественно, хорошими материалами, вреда для ногтей не будет.

6. Любимый парфюм – Black Opium от YvesSaintLaurent. Давно питаю слабость к этой марке. Аромат пряный, восточный, но без приторности – отличная гурманская сладость на каждый день.

7. Мои фавориты для ухода за волосами – это аргановое масло Moroccanoil для питания и восстановления (моментально впитывается без жирности, делает волосы послушными, блестящими) и спрей-термозащита от Kapous перед укладкой феном или утюжками.

Ольга Чаплыгина, директор «Территории красоты VERY».