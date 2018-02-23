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В Туле жильцы новостройки сходят с ума от шумной котельной

В Туле жильцы новостройки сходят с ума от шумной котельной

Жители 2-го корпуса дома №221 по ул. Октябрьской спят в берушах вторую зиму подряд – из-за жутко гудящей крышной котельной. Но помочь людям никто не может.

«Котельная сводит нас с ума!» — жалуются жильцы новостройки. Теперь они знают о шуме и его допустимых пределах всё.

Отопительный узел расположен в этих домах на крыше. Во время работы котельная издает жуткий гул.

– Проблема существует уже вторую зиму, — рассказывает жительница дома Татьяна Чибисова. — Акт приемки-передачи квартиры в новостройке датирован августом 2016 года. Я сделала в квартире ремонт, хотела переехать сюда в ноябре 2017 года, но до сих пор так и не смогла окончательно обжиться здесь из-за дикого шума и вибрации.

Мои соседи обращались в нашу УК «Премьера» ещё в прошлый отопительный сезон. Им сказали, что, как придет тепло, котельную отремонтируют, но так ничего и не сделали.

В доме невозможно жить! В какие только ведомства мы не обращались – нам никто не помогает!

Татьяна замерила шум с помощью приложения на смартфоне:

Нормативы оказались превышены в два раза. Впоследствии эти данные подтвердил и Роспотребнадзор.

Галерея
Шумная котельная, Фото: 1
Шумная котельная, Фото: 2
Шумная котельная, Фото: 3
Шумная котельная, Фото: 4
Шумная котельная, Фото: 5
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Причем чем на улице холоднее, тем сильнее шум в доме.

– У нас уже нет сил бороться и наблюдать, как нас пинают туда-сюда, кормят обещаниями… Собираются оштрафовать УК, но разве штрафы что-нибудь решат? Котельная продолжит гудеть! Пусть люди из администрации хоть раз попробуют поспать в этом доме – я с радостью предоставлю им такую возможность, — говорит Татьяна.

Галерея
Шумная котельная, Фото: 1
Шумная котельная, Фото: 2
Шумная котельная, Фото: 3
Шумная котельная, Фото: 4
Шумная котельная, Фото: 5
Шумная котельная, Фото: 6
Шумная котельная, Фото: 7
Шумная котельная, Фото: 8
Шумная котельная, Фото: 9
показать все фотографии
– Сейчас у нас проводятся собрания жильцов по выбору другой управляющей компании. Мы не против этого, но хотим всё-таки, чтобы решилась эта проблема за счет УК «Премьера»: новая УК никаких гарантий не дает и заранее дать их не может, а снова обращаться во все инстанции, терять время, нервы – ну нет никаких сил!
 
В ГЖИ предписание по шуму обещали дать 15 марта. Сегодня, 26 февраля, будет проводиться проверка. Прокуратура тоже собирается выдать еще одно предписание.
 
Мы боимся, что дело ограничится лишь штрафами, и всё. Но нам-то что от этих штрафов?
 
Кругом только слова и бумажки, и это уже длится несколько месяцев, а проблему можно решить в несколько дней. Мы же оплачиваем квитанции, значит, у УК есть деньги, чтобы модернизировать котельную.
 
Жители просят считать этот материал открытым обращением в компетентные органы.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:13 +9
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