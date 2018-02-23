В Туле жильцы новостройки сходят с ума от шумной котельной

Жители 2-го корпуса дома №221 по ул. Октябрьской спят в берушах вторую зиму подряд – из-за жутко гудящей крышной котельной. Но помочь людям никто не может.

«Котельная сводит нас с ума!» — жалуются жильцы новостройки. Теперь они знают о шуме и его допустимых пределах всё.



Отопительный узел расположен в этих домах на крыше. Во время работы котельная издает жуткий гул.

– Проблема существует уже вторую зиму, — рассказывает жительница дома Татьяна Чибисова. — Акт приемки-передачи квартиры в новостройке датирован августом 2016 года. Я сделала в квартире ремонт, хотела переехать сюда в ноябре 2017 года, но до сих пор так и не смогла окончательно обжиться здесь из-за дикого шума и вибрации.

Мои соседи обращались в нашу УК «Премьера» ещё в прошлый отопительный сезон. Им сказали, что, как придет тепло, котельную отремонтируют, но так ничего и не сделали.

В доме невозможно жить! В какие только ведомства мы не обращались – нам никто не помогает!

Татьяна замерила шум с помощью приложения на смартфоне:

Нормативы оказались превышены в два раза. Впоследствии эти данные подтвердил и Роспотребнадзор.

Причем чем на улице холоднее, тем сильнее шум в доме.

– У нас уже нет сил бороться и наблюдать, как нас пинают туда-сюда, кормят обещаниями… Собираются оштрафовать УК, но разве штрафы что-нибудь решат? Котельная продолжит гудеть! Пусть люди из администрации хоть раз попробуют поспать в этом доме – я с радостью предоставлю им такую возможность, — говорит Татьяна.