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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 26 декабря - 1 января

8 лучших комментариев: 26 декабря - 1 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Общественная палата вручит кроссовки за селфи с пробежки 1 января

 

- 2 -

Новые законы: Что изменилось в жизни туляков с 1 января 2017 года

 

- 3 -

Кушать подано:
6 разных оливье

 

- 4 -

28 декабря:
Свитера и подарочки

 

- 5 -

ГК «Патриот» арендовал вблизи "Новой Тулы" 86 га земли для строительства жилого микрорайона

 

- 6 -

Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово

 

- 7 -

Из квитанций за ЖКУ у туляков уберут три строчки

 

- 8 -

В тульской деревне Сухие Плоты жители прыгают через ограждение под колеса машин

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:42 +6
6 лучших комментариев: 5 - 25 декабря
6 лучших комментариев: 5 - 25 декабря
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