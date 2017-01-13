8 лучших комментариев: 26 декабря - 1 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Общественная палата вручит кроссовки за селфи с пробежки 1 января
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Новые законы: Что изменилось в жизни туляков с 1 января 2017 года
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Кушать подано:
6 разных оливье
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28 декабря:
Свитера и подарочки
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ГК «Патриот» арендовал вблизи "Новой Тулы" 86 га земли для строительства жилого микрорайона
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Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово
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Из квитанций за ЖКУ у туляков уберут три строчки
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В тульской деревне Сухие Плоты жители прыгают через ограждение под колеса машин
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