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Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово
Фото из архива Myslo

Одной из семей цыганского табора дали бесплатную землю в Плеханово

Владельцам самостроев в Плеханово дали бесплатный участок.

Первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов 22 декабря подписал распоряжении о бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Семья Михай — Олеся Муршовна, Рустам Ильич, Мария Рустамовна, Артем Рустамович, Алексей Рустамович, Александр Рустамович – получила участок в поселке Плеханово площадью 796 кв. м.

Каждому члену семьи, согласно документу, полагается по 1/6 от указанного участка. Земля предоставлена в соответствии с Земельным кодексом РФ и законом Тульской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей».

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 10:30 −5
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