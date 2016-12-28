28 декабря: Свитера и подарочки

Доброе утро! Уже 28 декабря... Пишем вот, а самим не верится, что через пару дней уже Новый год. Классно)

Начинаем с видео, которое одновременно смешное и невероятно умилительное. Рождественское чудо - как шутят в комментариях, девочка получила в подарок практически кота Шредингера:

Две мимимишные новости про свитера.

Дизайнер Даниэль Баскин (Danielle Baskin) создала несколько разноцветных свитеров для беспилотников и предложила всем желающим приобретать такие для своих дронов. Она объяснила, что в холодное время года обычной обшивки дронов может не хватать для того, чтобы защищать устройства от переохлаждения или от повышенной траты заряда аккумулятора. Решить проблему дизайнер предложила с помощью специального свитера из шерсти с добавлением хлопка или акрила. Свитер, кстати, недешевый - 189 долларов (около 11,5 тысяч рублей). Налетай, не скупись:

А пользователь Reddit опубликовал фото змеи, одетой в свитер и колпачок. Такой рождественский подарок для питомца сшила его теща. Змею зовут Барт. И, кажется, подарок ему вполне нравится:

Крутому Санте - крутой автомобиль!

Американское рекламное агентство White64 в шутку предложило Санта-Клаусу сани с автопилотом. Модель JNGL64 представляет собой подобие пикапа с полозьями вместо колес и якобы разгоняется до 3,676 миллиона километров в час.

У саней под вымышленным брендом White64 Motors есть собственная страничка в интернете и конфигуратор. В нем можно выбрать, например, один из пяти оттенков красного цвета, номерной знак и статуэтку на капоте (в виде оленя, ангела, снеговика или праздничной елки), а также один из двух видов полозьев.

Для комфортного перемещения Санта-Клауса в санях имеются подстаканники с функцией подогрева («для горячего какао») и точка доступа Wi-Fi. Система автопилота JNGL64 носит название Rudolph Red-Nose Guidance System — в честь мультфильма «Приключения олененка Рудольфа» и главного героя, родившегося с красным носом.

Новогодние новости:

В минувшее воскресенье 130 автолюбителей Твери приняли участие в предновогоднем флешмобе - выставили свои машины в форме огромной снежинки. А также сделали надписи "2017" и "Тверь". В видео все это почему-то под очень печальную музыку.

Житель пригорода Лондона решил устроить Рождество для белочек, которые частенько заходят на задний двор его дома. В качестве подарков - орешки, упакованные в красивые рождественские конвертики. И утром белочки с удовольствием разворачивали свои подарки от Санты!

А голландская авиакомпания KLM в честь Рождества устроила для своих пассажиров необычную акцию. Ожидающих рейсов пассажиров попросили занять все стулья вокруг праздничного стола, чтобы он опустился. После этого участники смогли насладиться ужином и общением в приятной компании. «Вот что происходит, когда люди объединяются друг с другом вместо того, чтобы смотреть в гаджет. Поднимите взгляд от экрана и вы увидите, что магия в воздухе. С Рождеством!», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Музыкальная пауза.

Директор одесского зоопарка Игорь Беляков каждый год поздравляет посетителей зоопарка праздничным видео, в котором поет шансон-песню в костюме символа наступающего года. И этот год не стал исключением. Беляков в костюме петуха спел про то, что «судьбе надо простить все плохое». В ролике директор охотится за женщиной в костюме курицы. Действие происходит на детской площадке. Короче, треш полный:

Редкая нынче рубрика "Наши руки не для скуки". Делаем снежинку для елки своими руками (несложно):

Понадобится термоклеевой пистолет с блестящими клеевыми стержнями, бумага для выпечки, ножницы и лента. Всё просто: отрезаем от рулона бумаги для выпечки лист подходящего размера, заряжаем пистолет клеем и рисуем на бумаге снежинку! По окончании приклеиваем к ней ленточку и подправляем контуры ножницами.

Чтобы облегчить задачу, можно найти в интернете подходящие рисунки снежинок и распечатать их на принтере. Бумага для выпечки тонкая и почти прозрачная, так что сквозь неё снежинка будет прекрасно видна.

В галерее - горящая спичка в творчестве Станислава Аристова. Хорошего вам дня и отличного настроения!