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Лучшие комментарии недели
6 лучших комментариев: 5 - 25 декабря

6 лучших комментариев: 5 - 25 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Российских студентов будут проверять на экстремизм

 

- 2 -

Действия Елены Летучей и «Ревизорро» признали незаконными

 

- 3 -

Секс в общественном месте: туляки делятся опытом

 

- 4 -

Владимир Путин подарил премьеру Японии тульский самовар

 

- 5 -

Минобрнауки планирует привить ученикам «антикоррупционное мировоззрение»

 

- 6 -

«Арсенал» — «Анжи»: 1:0 первая победа Кирьякова

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 19:06 +7
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7 лучших комментариев: 28 ноября - 4 декабря
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