6 лучших комментариев: 5 - 25 декабря
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Российских студентов будут проверять на экстремизм
- 2 -
Действия Елены Летучей и «Ревизорро» признали незаконными
- 3 -
Секс в общественном месте: туляки делятся опытом
- 4 -
Владимир Путин подарил премьеру Японии тульский самовар
- 5 -
Минобрнауки планирует привить ученикам «антикоррупционное мировоззрение»
- 6 -
«Арсенал» — «Анжи»: 1:0 первая победа Кирьякова
Опрос
Автор лучшего комментария - ...