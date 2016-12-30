Застройщик "Новой Тулы" арендовал еще 86 га земли вблизи деревни Нижняя Китаевка

Проект рассчитан на 25-30 лет, общий объем инвестиций оценивается в 28 млрд рублей.

АО «Корпорация развития Тульской области» и группа компаний «Патриот» заключили договор аренды земельного участка площадью 86 га вблизи деревни Нижняя Китаевка в Туле.

На нем компания-девелопер планирует построить порядка 800 тыс. кв. метров жилья в рамках нового совместного проекта.

– Корпорация развития, изначально выбрав участок в районе деревни Нижняя Китаевка для комплексного развития, разработала концепт нового микрорайона, осуществила инженерную подготовку территории, подведя к площадке газ и электроэнергию, – рассказал Myslo генеральный директор корпорации Олег Липатов.

На сегодняшний день завершено строительство автодороги, соединяющей микрорайон с Калужским шоссе.

Напомним, соглашение о сотрудничестве при реализации проекта было подписано между правительством Тульской области, АО «Корпорация развития Тульской области», ЗАО «Патриот» и АКБ «Российский Капитал» летом 2016 года в рамках XХ Петербургского международного экономического форума. Проект рассчитан на 25-30 лет, общий объем инвестиций оценивается на уровне 28 млрд рублей.

В настоящее время корректируется градостроительная документация, выйти на площадку ГК «Патриот» планирует в I квартале 2018 года.

На данный момент ГК «Патриот» занимается достройкой ЖК «Новая Тула», возводить который начинала СУ-155.