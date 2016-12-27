В тульской деревне Сухие Плоты жители прыгают через ограждение под колеса машин
Деревня Сухие Плоты просит помощи у Myslo.
В редакцию Myslo и «Слободы» обратились жители деревни Сухие Плоты. Приводим его полностью:
«По непонятным нам мотивам руководство дорожной службы федеральной трассы М-4 озаботилось спортивной подготовкой жителей деревни Сухие Плоты Воловского района Тульской области.
До осени прошлого года на федеральной трассе М-4 напротив нашей деревни был пешеходный переход с соответствующим дорожным знаком, переход на полосу М-4 в сторону Москвы, пешеходный переход и дорожный знак «Остановка автобуса», хотя и место для остановки оборудовано не было.
И вдруг рьяно проявляется странная забота о наших жителях. Пешеходный переход ликвидируется, переход на противоположную сторону трассы перекрывается отбойником, убирается знак остановки и плюс перекапывается и закрывается заграждением выезд с трассы на проселочную дорогу, ведущую на поля ООО «Колос» и в сторону деревни Дворики.
С тех пор и стар и мал прыгают через ограждение, чтобы куда-то выбраться. После обращений во все инстанции знак остановки поставили в метрах 500 от прежней.
Таким образом, нужно с большим риском для жизни перебраться сквозь мчащийся к югу поток машин, взять барьер и пройти ещё по проезжей части эти 500 метров.
Без спортивной подготовки это не каждому под силу. Чемпионкой точно станет фельдшер Сухоплотавского ФАПА Аникеева Зоя Владимировна. В свои почти 65 лет она еженедельно прыгает через ограждение и уворачивается от бешено спешащих авто.
И во время существования пешеходного перехода были случаи наездов на пешеходов, даже со смертельным исходом. А какому риску подвергается теперь каждый житель деревни Сухие Плоты, осмелившийся выехать из дома? Что, ждем ЧП? Это театр абсурда? Кто режиссер?»
Юлия Королева
Где переходить дорогу жителям деревни? Редакция Myslo запросила официальный комментарий властей на этот счет. Будем держать вас в курсе событий. А в вашем населенном пункте как все организовано? Пишите koroleva_u@bk.ru или звоните по телефону редакции 57-07-07.