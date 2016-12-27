В тульской деревне Сухие Плоты жители прыгают через ограждение под колеса машин

В редакцию Myslo и «Слободы» обратились жители деревни Сухие Плоты. Приводим его полностью:

«По непонятным нам мотивам руководство дорожной службы федеральной трассы М-4 озаботилось спортивной подготовкой жителей деревни Сухие Плоты Воловского района Тульской области.

До осени прошлого года на федеральной трассе М-4 напротив нашей деревни был пешеходный переход с соответствующим дорожным знаком, переход на полосу М-4 в сторону Москвы, пешеходный переход и дорожный знак «Остановка автобуса», хотя и место для остановки оборудовано не было.

И вдруг рьяно проявляется странная забота о наших жителях. Пешеходный переход ликвидируется, переход на противоположную сторону трассы перекрывается отбойником, убирается знак остановки и плюс перекапывается и закрывается заграждением выезд с трассы на проселочную дорогу, ведущую на поля ООО «Колос» и в сторону деревни Дворики.

С тех пор и стар и мал прыгают через ограждение, чтобы куда-то выбраться. После обращений во все инстанции знак остановки поставили в метрах 500 от прежней.

Таким образом, нужно с большим риском для жизни перебраться сквозь мчащийся к югу поток машин, взять барьер и пройти ещё по проезжей части эти 500 метров.

Без спортивной подготовки это не каждому под силу. Чемпионкой точно станет фельдшер Сухоплотавского ФАПА Аникеева Зоя Владимировна. В свои почти 65 лет она еженедельно прыгает через ограждение и уворачивается от бешено спешащих авто.

И во время существования пешеходного перехода были случаи наездов на пешеходов, даже со смертельным исходом. А какому риску подвергается теперь каждый житель деревни Сухие Плоты, осмелившийся выехать из дома? Что, ждем ЧП? Это театр абсурда? Кто режиссер?»