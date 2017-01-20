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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 2 - 15 января

7 лучших комментариев: 2 - 15 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В результате коммунальной аварии в Туле без воды остались 624 дома

 

- 2 -

Какими именами называли малышей в 2016 году?

 

- 3 -

В Туле откроется первое «кошачье кафе»

 

- 4 -

Туляки будут сортировать мусор, как в Европе

 

- 5 -

Две трети россиян уверены: в 2017-м станет лучше

 

- 6 -

9 января: Главное встать, проснемся потом!

 

- 7 -

В Пролетарском районе начался пуск воды

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:13 +11
8 лучших комментариев: 26 декабря - 1 января
8 лучших комментариев: 26 декабря - 1 января
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