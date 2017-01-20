7 лучших комментариев: 2 - 15 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В результате коммунальной аварии в Туле без воды остались 624 дома
- 2 -
Какими именами называли малышей в 2016 году?
- 3 -
В Туле откроется первое «кошачье кафе»
- 4 -
Туляки будут сортировать мусор, как в Европе
- 5 -
Две трети россиян уверены: в 2017-м станет лучше
- 6 -
9 января: Главное встать, проснемся потом!
- 7 -
В Пролетарском районе начался пуск воды
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