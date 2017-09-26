Розыск: Приставы ищут этих туляков за долги по алиментам

Туляки задолжали своим детям и перешли в разряд злостных неплательщиков.

Богданов Дмитрий Валерьевич, 4.10.1981 г. р.

Долг 225 тыс. руб.

Козлов Александр Михайлович, 16.08.1974 г. р.

Долг 960 тыс. руб.

Ханадеева Елена Владимировна, 7.12.1979 г. р.

Долг 453 тыс. руб.

Устинов Юрий Сергеевич, 4.03.1985 г. р.

Долг 467 тыс. руб.

Корчагин Сергей Павлович, 7.10.1990 г. р.

Долг 60 тыс. руб.

Согрина Светлана Юрьевна, 18.07.1980 г. р.

Долг 128 тыс. руб.

Баранов Денис Евгеньевич, 26.12.1981 г. р.

Долг 891 тыс. руб.

Титов Алексей Александрович, 16.06.1987 г. р.

Долг 387 тыс. руб.

Если вы владеете информацией об этих людях, просим обратиться в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей: Тула, ул. Болдина, 94-в. Телефон/факс 8 (4872) 24-75-01. osp33@r71.fssprus.ru

Самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн-режиме – электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».

Он действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.