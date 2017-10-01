Ольга Антонова: А у меня минус девять килограммов!

Всем привет! Мой вес на начало проекта 97 кг. Прошло 19 дней, я вешу менее 90 кг! Очень часто в комментариях задают два вопроса: «Что мешало раньше заняться собой?» и «Что стали делать, чтобы худеть?». Моя история не совсем о любви… к сладкому или солёному, но история о любви к себе. Я пришла в проект не только чтобы стройнеть, но и научиться воспринимать себя по-новому.

В моей истории отправной точкой стали мысли о бюстгальтере. Я стала замечать, что моё нижнее бельё меня просто раздражает.

Я всегда питала слабость к красивому кружевному белью, но последние три с лишним года я ходила попеременно в двух одинаковых лифчиках для кормления. Я купила их за пару месяцев до родов, так как грудь раздалась, да и я тоже. Потом грудное вскармливание — тут всё ясно, но… я уже полтора года как не кормлю ребёнка грудью! Однако продолжаю носить уже застиранные, растянувшиеся бюстгальтеры. Именно в этот момент я и поняла, что последние несколько лет я отдавала себя семье без остатка, не обращая внимания на свой внешний вид. Ребёнок уже подрос, и я просто обязана взять себя в руки.

Первое, что я сделала, пошла к эндокринологу и сдала все необходимые анализы. Консультирующий меня врач сказала, что в целом эндокринная система работает нормально, поэтому нужны сбалансированное низкокалорийное питание и физическая активность. В общем всё и ничего одновременно. Я расстроилась.

Картошку, рис, хлеб и макароны, как рекомендовали, убрала из рациона. Начала заниматься аэробными упражнениями дома, самостоятельно. Потихоньку «сползла» ниже 100 кг.



Но это не совсем тот путь, которым можно прийти к кардинальным переменам. Мне нужен был человек, который покажет что и как делать, а главное — как делать правильно. И вот тут я узнала о проекте.

Теперь у меня в клубе «Властелин» есть прекрасный тренер и просто замечательная девушка — Татьяна Репкина. Самостоятельно дома я не составила бы такие персональные тренировки, для этого нужны определённые знания и опыт.



С питанием продолжаю разбираться. Дело в том, что нет определённых продуктов для похудения. У каждого человека есть свои особенности.

Важно научиться слышать свой истинный внутренний голос, а не просьбы «шоколада», «селёдочки», «зефира» и «шаурмы». Так уж устроен человек, что нам нравятся насыщенные вкусы: солёное, сладкое, жирное и жареное. Со временем вкусовые ощущения притупляются и мы ищем новых пищевых удовольствий: ещё более сладкого, более солёного и так далее. В этом смысле у меня сейчас пост: никаких крайностей. Надо вернуться в исходное состояние, научиться заново чувствовать настоящий вкус простых продуктов. Подбор продуктов также корректируется в связи с моей склонностью к отёкам. И это не только ограничение соли: меньше кисломолочных продуктов, больше или меньше воды в сутки. Ищу свою золотую середину.

От тренировок стала получать удовольствие. Часовая кардиотренировка на эллиптическом тренажёре пролетает незаметно. Переболела «стеснительностью». Теперь и в зале и в раздевалке чувствую себя раскованнее. Но самое приятное то, что одежда стала свободнее!

С нетерпением жду свой первый юбилей: минус 10 кг.