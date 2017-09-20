На Восточном обводе начали строить большой Ледовый дворец

На строительной площадке напротив гипермаркета «Глобус» вовсю кипит работа. Четыре экскаватора, 20 КамАзов выбирают грунт и завозят песок для котлована будущего Ледового дворца.

Как пояснил председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике Дмитрий Яковлев, потребность в ледовой арене у туляков была давно. Площадка «Тропика» мала для нашего города, она не вмещает всех желающих кататься и играть в хоккей.

– Алексей Дюмин договорился с Алексеем Миллером (председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». – Прим. авт.), чтобы в Туле была построена не просто ледовая арена, а Дворец спорта на 3 тысячи зрителей, – рассказал Дмитрий Яковлев. – Изначально «Газпром» не планировал это делать.

По словам Яковлева, благодаря настойчивости и личной инициативе Алексея Дюмина проект переделали. И скоро в Тульской области появится уникальный спортивный объект.

Напомним, что торжественная закладка первого камня в строительство будущего Ледового дворца состоялась 22 августа 2016 года.

На церемонии закладки камня Дюмин и Миллер оставили автографы на клюшке – этот сувенир достался юным спортсменам, которые будут тренироваться во Дворце.

Ледовый дворец станет крупнейшей ледовой площадкой в Тульской области – почти 13 тысяч квадратных метров. В нем можно будет проводить соревнования международного уровня по хоккею, фигурному катанию и следж-хоккею. Спорткомплекс будет включать в себя ледовую арену с трибунами на три тысячи зрителей, тренировочный сектор, сектор для массового катания, зал для занятий борьбой и единоборствами, помещения детско-юношеской спортивной школы – хоккея и фигурного катания, ресторана и рекреационной зоны.

– Арена Ледового дворца сконструирована таким образом, что на ней можно не только проводить соревнования по хоккею или фигурному катанию, но и другие спортивные и культурно-массовые мероприятия. Это первая и пока единственная крытая арена со зрительным залом на 3 тысячи мест, – пояснил Дмитрий Яковлев. – Мы ожидаем, что дворец будет сдан по графику в конце следующего года.

С появлением в регионе такой арены, возможно, появится у туляков и своя профессиональная хоккейная команда. Пока же закончено формирование студенческой хоккейной команды, которая будет базироваться в новом дворце.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области. – Я уверен, что Дворец станет кузницей кадров будущих олимпийцев.

Андрей Балахонов, председатель совета директоров ООО «ТехГазМонтаж», представитель генподрядчика, рассказал подробно о здании и этапах строительства.

– Строительные работы на площадке мы начали 3 августа. Никаких сложностей в реализации проекта нет. Уже вывезено более 30 тысяч кубов земли – подготовка котлована к закладке фундамента закончится к 15 октября. После этого строители начнут бетонные работы по фундаменту, а монтаж металлоконструкций – в начале ноября.

По словам генподрядчика, здание Ледового дворца уникальное, единственное в своем роде. Оно овальное, с большим куполом с пролетом до 60 метров. Внутри арена будет иметь специальные покрытия – для использования не только льда, но и как сцены. А вечером здание будет особым образом подсвечено. Подрядчик утверждает, что оно будет легким, как будто стремящимся вверх. И станет украшением города Тулы.

Вокруг дворца будет выполнено благоустройство – газоны, деревья и небольшая наземная парковка на 170 машин чуть в стороне от Дворца.

– Мы как генподрядчики организуем и выполняем все работы, в том числе отделочные внутри и подготовку льда. Это не первый наш такой объект. Наша компания имеет опыт строительства спортсооружений олимпийского назначения в Сочи. Это место вы скоро не узнаете, – пообещал Андрей Балахонов.