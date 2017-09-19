Фото Алексея Пирязева.
Тула без улицы Металлистов: Утро второе
В ночь на 17 сентября улицу Металлистов перекрыли для движения транспорта. Встал ли центр города в пробке?
19 сентября утром фотограф Myslo оценил обстановку в районе перекрытой улицы. Актуально с 8.00 до 8.30.
Особых заторов мы не заметили. А вы? Как добрались до работы? А вечером постояли в пробках? Ждем ваших отзывов в комментариях!
не знаете, как проехать?
19 и 20 сентября волонтеры раздают на улицах Тулы листовки с новой схемой движения. Активисты работают с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00 на следующих объектах:
- пл. Крестовоздвиженская,
- Благовещенский переулок,
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- пл. Восстания,
- парковка у ТЦ «Утюг»,
- ул. Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Революции,
- ул. Менделеевская,
- пл. Ленина,
- Садовый переулок,
- ул. Дзержинского,
- ул. Никитская,
- парковка ТРЦ «Макси»,
- парковка пл. Московского вокзала,
- ТЦ «Гиперглобус», ул. Аркадия Шипунова, 1-а,
- ТЦ «Пролетрский», ул. Ложевая, 125-а,
- ТРЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62-а,
- гипермаркет «Зельгрос», ул. Октябрьская, 215,
- магазин «Спар», пр. Ленина, 122.
Схема движения транспорта в центре Тулы (увеличивается по клику):
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