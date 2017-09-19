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Тула без улицы Металлистов: Утро второе
Фото Алексея Пирязева.

Тула без улицы Металлистов: Утро второе

В ночь на 17 сентября улицу Металлистов перекрыли для движения транспорта. Встал ли центр города в пробке?

19 сентября утром фотограф Myslo оценил обстановку в районе перекрытой улицы. Актуально с 8.00 до 8.30.
 

 

Особых заторов мы не заметили. А вы? Как добрались до работы? А вечером постояли в пробках? Ждем ваших отзывов в комментариях!
 
не знаете, как проехать?
19 и 20 сентября волонтеры раздают на улицах Тулы листовки с новой схемой движения. Активисты работают с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00 на следующих объектах:
  • пл. Крестовоздвиженская,
  • Благовещенский переулок,
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • пл. Восстания,
  • парковка у ТЦ «Утюг»,
  • ул. Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Революции,
  • ул. Менделеевская,
  • пл. Ленина,
  • Садовый переулок,
  • ул. Дзержинского,
  • ул. Никитская,
  • парковка ТРЦ «Макси»,
  • парковка пл. Московского вокзала,
  • ТЦ «Гиперглобус», ул. Аркадия Шипунова, 1-а,
  • ТЦ «Пролетрский», ул. Ложевая, 125-а,
  • ТРЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62-а,
  • гипермаркет «Зельгрос», ул. Октябрьская, 215,
  • магазин «Спар», пр. Ленина, 122.
 

Схема движения транспорта в центре Тулы (увеличивается по клику):

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Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 1
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 2
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 3
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 4
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 5
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 6
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 7
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 8
Перекрыли улицу Металлистов, Фото: 9
сегодня, в 08:53 +2
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