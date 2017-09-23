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Юных туляков обучат лепке из глины

Юных туляков обучат лепке из глины

Занятия будут проходить в рамках программы «Глиняная сказка в Ясной Поляне».

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей с ограниченными возможностями здоровья на занятия в рамках программы «Глиняная сказка в Ясной Поляне». Занятия будут проходить в течение всего учебного года в филиале музея в Туле на ул. Октябрьской, 14. 

На занятиях дети познакомятся с особенностями и приемами лепки из глины, с историей гончарного ремесла. В рамках программы под руководством яснополянских мастеров дети смогут изготовить несложные изделия  – сувениры-подвески, колокольчики, плакетки по произведениям Л.Н. Толстого для детей. 

Работа осуществляется в два этапа: лепка из глины на одном занятии и роспись обожженного сувенира гуашью на одном из следующих. Готовое изделие – результат собственного труда – дети могут взять с собой. В июне 2018 года для участников программы и их родителей будет организовано итоговое занятие в Ясной Поляне, включающее знакомство с миром усадьбы. 

Занятия организуются для детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Льготная стоимость одного занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья:

– в группе от 2 до 4 человек – 150 руб./чел.,

– в группе от 5 до 12 человек – 100 руб./чел. 

Дни и часы занятий будут сообщены дополнительно после формирования групп. Организаторы программы постараются подобрать удобное для всех участников время. 

Необходима предварительная запись по телефонам: +7-901-198-55-25; +7 (4872) 47-67-12 (научно-культурный отдел).

сегодня, в 18:34 +2
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Место
ТулаЯсная Поляна

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