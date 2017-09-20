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В Туле массово эвакуируют людей из торговых центров

В Туле массово эвакуируют людей из торговых центров

В полицию поступили анонимные звонки о «минировании» зданий.

В Туле массово эвакуируют людей из торговых центров и административных зданий. Об этом Myslo сообщают очевидцы. В полицию поступили анонимные звонки о минировании ТЦ «Гостиный двор», «Рио», «Макси», «Пролетарский».

Правоохранительные органы проверяют эту информацию. Отметим, что паники нет, людей вывели из торговых центров на безопасные расстояния. На месте работают правоохранители.

Отметим, что анонимные злоумышленники уже больше недели оставляют сообщения о «минировании» зданий в десятках городов России. По некоторой информации, всего за прошедшие дни было эвакуировано более 200 тысяч человек. В ходе проверок выяснялось, что поводов для беспокойства нет.

Сюжет: Массовая эвакуация в Туле
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