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Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил стенд Тульской области на выставке «Россия»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил стенд Тульской области на выставке «Россия»

С 3 по 27 февраля на выставке «Россия» проходит Форум национальных достижений.

3 февраля заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития РФ Максим Решетников приняли участие в Дне туризма, который прошел на площадке международной выставки-форума «Россия».

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— Совсем недавно Президент нашей страны Владимир Путин сказал, что по природным и климатическим условиям равных России нет. Мы понимаем, что невозможно было бы этой красотой насладиться, если бы не национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который по поручению Президента начал свою работу в 2021 году. Обязательно посетите стенды регионов. Уверен, вам захочется отправиться в поездку по нашей богатой красотами стране, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Максим Решетников познакомился с экспозицией Тульской области.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Григорий Лаврухин представил ключевые результаты реализации нацпроекта в регионе и ежегодный рост туристических поездок. На протяжении последних трех лет турпоток в регионе стабильно превышает 1,5 млн человек.

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- Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин уделяет особое внимание развитию индустрии гостеприимства в регионе. Во многом благодаря воссозданию Казанской набережной, формированию уникального Музейного квартала исторический центр Тулы приобрел новый облик и стал точкой притяжения для туристов и жителей, — отметил Григорий Лаврухин.

Приоритетной задачей он назвал расширение номерного фонда. Благодаря федеральной поддержке в Тульской области уже принимают гостей шесть модульных гостиниц, ведется строительство еще четырех. Поддержано 77 предпринимательских инициатив. Внедряется инструмент единой региональной субсидии.

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Формированию устойчивого турпотока способствует и наполнение событийного календаря региона. Уже завоевали любовь гостей из разных регионов фестивали «Толстой», «Дикая мята» и многие другие. А уже через несколько месяцев в регионе пройдет всероссийский фестиваль «Музейное лето в Туле». Гости и жители региона увидят шедевры Государственного исторического музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших национальных музеев.

На стенде Тульской области прошли мастер-классы по изготовлению сувенирных магнитов в форме самовара и свечей из вощины, росписи тульского изразца и др.

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