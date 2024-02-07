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В Ефремове может появиться таксопарк из электромобилей
Фото: t.me/baltabaevSG

В Ефремове может появиться таксопарк из электромобилей

Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава администрации района Сергей Балтабаев.

На приём к чиновнику пришёл местный предприниматель, который попросил оказать содействие в расширении земельного участка для строительства объекта по обслуживанию электромобилей.

— Электромобили в такси? Благодаря этой идее для жителей нашего округа поездки на этом экологичном виде транспорта в скором времени станут доступны, — прокомментировал Сергей Балтабаев.

Он поручил профильному комитету администрации подобрать подходящий участок и предложить предпринимателю оптимальный вариант с учетом всех требований и особенностей местности. 

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