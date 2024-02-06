Туляк отправился в кругосветку на «буханке»

Туляк Алексей Евпятьев принял участие в проекте «На „буханке“ вокруг света», который организовал путешественник из Каширы Саша Холодный.

Евпятьев прилетел в Африку в середине января. Успел побывать на озере Виктория, посетить знаменитые водопады, основательно изучить местную флору и фауну, дожидаясь остальных путешественников:

— Скоординировавшись с ребятами, мы начали наше путешествие из Зимбабве. Дело в том, что кругосветка — процесс неторопливый. Автор проекта часто ставит его на паузу — для эмоциональной перезагрузки, например. А иногда в некоторых странах возникают военные конфликты, перевороты. Это тоже может менять наши планы.

Евпятьев давно знаком с Холодным и следил за его первым кругосветным путешествием. И когда Саша предложил ему принять участие в путешествии, согласился, не раздумывая:

— В Африке все создано для автопутешественника. Хорошие дороги, безопасные кемпинги и отели, прекрасная европейская кухня. Ну и самое основное — богатая, необычная фауна и флора.

Мужчины успели исколесить Кению, Уганду, Руанду и ЮАР:

— Мог ли я мечтать, что окажусь около Лимпопо? Что буду кормить консервами жирафов, а обезьян — белевской пастилой? Это же самая настоящая сказка, которую я воплощаю в жизнь.

В Кейптауне путешественники сдали «буханку» в порт, чтобы машину переправили в Южную Америку.

— Идти она туда будет месяц-полтора. Дальше, если США впустят, продолжим путешествие там. Если нет — тогда двинем в Китай и Японию, а потом в Россию через Владивосток, — поделился с Myslo Алексей Евпятьев.

После завершения кругосветного путешествия «буханку» планируют установить в музее города Каширы.

О красотах Африки и увлекательном маршруте проекта туляк рассказывает в своем телеграм-канале.