Какие важные заявления Владимир Путин сделал в Туле

2 февраля Владимир Путин посетил Тулу в рамках форума «Все для Победы!». Президент встретился с работниками «Тулаточмаш» и обсудил с ними текущую ситуацию.
Собрали коротко заявления Владимира Путина:
- «Подавляющее большинство граждан РФ вместе с армией — это основа основ успеха».
- «Сотрудники оборонки, которые выезжают на передовую для внесения корректив в работу военной техники — герои».
- «Вся работа российских оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов РФ на передовой».
- «Производство бронезащиты для бойцов СВО выросло в 10 раз. Качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в РФ хорошими, нужными стране темпами».
- «За последние 1,5 года в оборонке создано 520 000 новых рабочих мест».
- «Минобороны авансирует работу ОПК на 80%».
- «Российская оборонка демонстрирует хорошие темпы и качество работы».
- «ЗРК „Панцирь“ идут нарасхват, как горячие пирожки».
- «Мы сами себе и всем доказали, что мы самодостаточная страна».
- «У нас самый большой показатель по строительству жилья за всю историю страны».
- «Если мы думаем о будущем, о той стране, в которой будут жить наши дети, это и есть патриотизм. Мы на правильном пути с вами».