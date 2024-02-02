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Какие важные заявления Владимир Путин сделал в Туле

Какие важные заявления Владимир Путин сделал в Туле

Глава государства встретился с тульскими оборонщиками.

2 февраля Владимир Путин посетил Тулу в рамках форума «Все для Победы!». Президент встретился с работниками «Тулаточмаш» и обсудил с ними текущую ситуацию.

Собрали коротко заявления Владимира Путина:

  • «Подавляющее большинство граждан РФ вместе с армией — это основа основ успеха».
  • «Сотрудники оборонки, которые выезжают на передовую для внесения корректив в работу военной техники — герои».
  • «Вся работа российских оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов РФ на передовой».
  • «Производство бронезащиты для бойцов СВО выросло в 10 раз. Качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в РФ хорошими, нужными стране темпами».
  • «За последние 1,5 года в оборонке создано 520 000 новых рабочих мест».
  • «Минобороны авансирует работу ОПК на 80%».
  • «Российская оборонка демонстрирует хорошие темпы и качество работы».
  • «ЗРК „Панцирь“ идут нарасхват, как горячие пирожки».
  • «Мы сами себе и всем доказали, что мы самодостаточная страна».
  • «У нас самый большой показатель по строительству жилья за всю историю страны».
  • «Если мы думаем о будущем, о той стране, в которой будут жить наши дети, это и есть патриотизм. Мы на правильном пути с вами».

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