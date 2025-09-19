  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 6 лучших комментариев: 12 - 19 сентября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 12 - 19 сентября

6 лучших комментариев: 12 - 19 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

Тульские медики назвали восемь признаков алкогольной зависимости

Тульские медики назвали восемь признаков алкогольной зависимости

- 2 -

Похоронные вазоны, мусорная корзина и самовар-качок: вспомним арт-объекты в Туле, которые не прижились

Похоронные вазоны, мусорная корзина и самовар-качок: вспомним арт-объекты в Туле, которые не прижились

- 3 -

Как так? Администрация не обнаружила неприятного запаха в Криволучье и Глушанках

Как так? Администрация не обнаружила неприятного запаха в Криволучье и Глушанках

- 4 -

В Новомосковске установят огромную фигуру бобра

В Новомосковске установят огромную фигуру бобра

- 5 -

Туляк поймал сома весом почти 10 кг в пруду Центрального парка

Туляк поймал сома весом почти 10 кг в пруду Центрального парка

- 6 -

Туляк участвует во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая»

Туляк участвует во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая»

Опрос

Лучший комментарий - ...

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
19 сентября, в 17:48 +1
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
7 лучших комментариев: 5 - 12 сентября
7 лучших комментариев: 5 - 12 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.