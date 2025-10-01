  1. Моя Слобода
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов

Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.

В документе сказано, что премия им. В. А. Жуковского учреждается «для создания комфортной среды для самореализации и поощрения молодых талантливых писателей, способных внести вклад в русскую литературу и краеведение».

Премия будет присуждаться министерством культуры и туризма Тульской области ежегодно в трёх номинациях: «Проза», «Поэзия» и «Краеведение». В каждой из них будет три призовых места. Занявшие их литераторы получат 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

В конкурсе на соискание премии могут принять участие жители Тульской области в возрасте от 14 до 35 лет, являющиеся авторами литературных произведений. Минимальные объёмы произведений, рассматриваемых в рамках конкурса, составляют от 700 строк (для поэзии) до 40 тысяч знаков с пробелами.

Фотограф:
сегодня, в 08:00 0
Событие
премиялитературамолодежьправительство Тульской области
Место
Тульская областьТула
