Житель Тульской области пытался зарубить топором бригадира: его возмутил шум от строительных работ

В городе Щекино 59-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщают пресс-службы прокуратуры Тульской области и областного СК.

По версии следствия, 17 июля возле дома обвиняемого в деревне Солова проводились работы по переносу остановки общественного транспорта. Мужчина, недовольный производимым шумом и тем, что остановка станет ближе к его участку, сначала поссорился с бригадиром, а потом ударил его топором по предплечью.

После этого 36-летний потерпевший сумел убежать, а обвиняемый кричал ему в спину, что убьет его, если тот надумает вернуться. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.