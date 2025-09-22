  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Житель Тульской области пытался зарубить топором бригадира: его возмутил шум от строительных работ - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Тульской области пытался зарубить топором бригадира: его возмутил шум от строительных работ

Житель Тульской области пытался зарубить топором бригадира: его возмутил шум от строительных работ

Уголовное дело направлено в суд.

В городе Щекино 59-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщают пресс-службы прокуратуры Тульской области и областного СК.

По версии следствия, 17 июля возле дома обвиняемого в деревне Солова проводились работы по переносу остановки общественного транспорта. Мужчина, недовольный производимым шумом и тем, что остановка станет ближе к его участку, сначала поссорился с бригадиром, а потом ударил его топором по предплечью. 

После этого 36-летний потерпевший сумел убежать, а обвиняемый кричал ему в спину, что убьет его, если тот надумает вернуться. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:20 0
Другие статьи по темам
Прочее
напал с топоромЩекинопокушение на убийстводежурная часть
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Хомяковском шоссе 87-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе
На Хомяковском шоссе 87-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Снимали в Туле: вышел трейлер фильма «Человек, который смеется»
Снимали в Туле: вышел трейлер фильма «Человек, который смеется»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.